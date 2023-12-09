«Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем» в матче 16-го тура чемпионата Англии 9 декабря, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 15 туров английской премьер-лиги команда Роя Ходжсона набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Красные с 34 баллами располагаются на 2-й строчке.

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