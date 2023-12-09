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Сегодня, 14:00

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

«Кристал Пэлас» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 9 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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«Кристал Пэлас» встретится с «Ливерпулем» в матче 16-го тура чемпионата Англии 9 декабря, в субботу. Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 15.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» следите в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

По итогам 15 туров английской премьер-лиги команда Роя Ходжсона набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Красные с 34 баллами располагаются на 2-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
09 дек, 15:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
Ливерпуль

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
Рой Ходжсон
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