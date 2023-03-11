Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

Сегодня, 22:21
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в матче 27-го тура АПЛ.
Гол в игре на 78-й минуте забил нападающий Эрлин Холанн с пенальти.
«Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 2 очка, при этом у команды из Лондона есть матч в запасе.
«Кристал Пэлас» находится на 12-м месте (27).
andkl2007
Рискну предположить, что борьба за титул между Арсеналом и Сити будет идти до последнего тура.
11.03.2023