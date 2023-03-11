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Сегодня, 22:21

Гол Холанна принес «Манчестер Сити» победу над «Кристал Пэлас»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» — 0:1.
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» со счетом 1:0 в матче 27-го тура АПЛ.

Гол в игре на 78-й минуте забил нападающий Эрлин Холанн с пенальти.

«Манчестер Сити» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 61 очко. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 2 очка, при этом у команды из Лондона есть матч в запасе.

«Кристал Пэлас» находится на 12-м месте (27).

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
11 мар, 20:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
0:1
Манчестер Сити

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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  • andkl2007

    Рискну предположить, что борьба за титул между Арсеналом и Сити будет идти до последнего тура.

    11.03.2023

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