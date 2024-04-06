Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 16:29

«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и догнал «Ливерпуль» в таблице АПЛ

Кевин Де Брейне и Родри.
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

У «горожан» авторами голов стали Кевин Де Брейне, оформивший дубль, Рико Льюис и Эрлин Холанн. Хозяева ответили забитыми мячами Жан-Филиппа Матета и Одсона Эдуара.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 70 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Ливерпуль». При этом у «красных» есть один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30 очков).

13 апреля «Манчестер Сити» проведет домашнюю встречу с «Лутоном», а «Кристал Пэлас» днем позже на выезде сыграет против «Ливерпуля».

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
06 апр, 14:30. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:4
Манчестер Сити
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
3
0
Читайте также
Кубок России не отменили из-за покушения на губернатора Мурманской области
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг — о том, будет ли тренировать «МЮ» в следующем сезоне: «У меня нет никаких сомнений»