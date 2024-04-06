«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и догнал «Ливерпуль» в таблице АПЛ

«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.

У «горожан» авторами голов стали Кевин Де Брейне, оформивший дубль, Рико Льюис и Эрлин Холанн. Хозяева ответили забитыми мячами Жан-Филиппа Матета и Одсона Эдуара.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 70 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Ливерпуль». При этом у «красных» есть один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30 очков).

13 апреля «Манчестер Сити» проведет домашнюю встречу с «Лутоном», а «Кристал Пэлас» днем позже на выезде сыграет против «Ливерпуля».