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Сегодня, 13:00

«Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграют в 32-м туре АПЛ 6 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Манчестер Сити».
Фото Reuters
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«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках 32-го тура чемпионата Англии в субботу, 6 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Селхерсте, Лондон, Англия. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Смотреть видеотрансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры 32-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков. «Кристал Пэлас» идет на 14-м месте, имея в своем активе 30 баллов.

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Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
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