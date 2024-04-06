«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграют в 32-м туре АПЛ 6 апреля

«Кристал Пэлас» и «Манчестер Сити» сыграют в рамках 32-го тура чемпионата Англии в субботу, 6 апреля. Встреча пройдет на стадионе «Селхерст Парк» в Селхерсте, Лондон, Англия. Начало — в 14:30 по московскому времени.

Российские телеканалы не показывают матчи АПЛ. Смотреть видеотрансляцию встречи «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити» можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры 32-го тура АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Манчестер Сити» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 67 очков. «Кристал Пэлас» идет на 14-м месте, имея в своем активе 30 баллов.