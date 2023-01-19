«Кристал Пэлас» вырвал ничью у «Манчестер Юнайтед»

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«Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 1:1. Встреча прошла на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондоне.
Португальский полузащитник Бруну Фернандеш в конце первого тайма вывел гостей вперед, забив с передачи Кристиана Эриксена. Хозяевам удалось отыграться лишь на последних минутах — 21-летний французский хавбек Майкл Олисе спас команду от поражения.
«Манчестер Юнайтед» набрал 39 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» остался на 12-й строчке — 23 очка.
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