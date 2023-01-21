«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» не забили голов в матче АПЛ

«Кристал Пэлас» и «Ньюкасл» сыграли вничью в матче 21-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Команда из Лондона нанесла один удар в створ ворот, клуб из Ньюкасла — семь. На счету «Кристал Пэласа» 3 угловых, у «Ньюкасла» — 15.

«Ньюкасл» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии (39 очков). «Кристал Пэлас» находится на 12-й строчке (24).