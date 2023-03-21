«Кристал Пэлас» объявил о назначении Ходжсона на пост главного тренера

Рой Ходжсон назначен главным тренером «Кристал Пэлас» до конца сезона-2022/23, сообщает пресс-служба клуба.

Пэдди Маккарти займет должность помощника Ходжсона, а Рэй Левингтон вернется на пост тренера первой команды. Дин Кили остается на посту тренера вратарей.

75-летний специалист уже возглавлял «Кристал Пэлас» с 2017 по 2021 год.

17 марта «Кристал Пэлас» объявил об увольнении Патрика Виейра. 46-летний француз возглавлял лондонцев с лета 2021 года.

В текущем сезоне команда с 27 очками занимает 12-е место в АПЛ после 28 туров.