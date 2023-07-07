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Сегодня, 19:37

Кристиан Пулишич перейдет в «Милан»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич продолжит карьеру в «Милане», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, «Милан» договорился с лондонцами о трансфере 24-летнего игрока сборной США. Условия контракта с Пулишичем были согласованы еще несколько недель назад, поскольку сам футболист был заинтересован только в переходе в миланский клуб.

Пулишич выступает за «Челси» с 2019 года. В сезоне-2022/23 он провел за синих 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.

Кристиан Пулишич
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