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Сегодня, 18:23

Кукурелья может уйти из «Челси» зимой

Руслан Минаев
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья может уйти из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По данным источника, лондонцы готовы выслушать предложение о переходе испанца, который в этом сезоне АПЛ не провел еще ни одной минуты.

В августе сообщалось, что «МЮ» согласовал аренду 25-летнего защитника, но не смог договориться с «синими».

В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.

ФК Челси
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