Кукурелья может уйти из «Челси» зимой

Защитник «Челси» Марк Кукурелья может уйти из клуба в зимнее трансферное окно, сообщает ESPN.

По данным источника, лондонцы готовы выслушать предложение о переходе испанца, который в этом сезоне АПЛ не провел еще ни одной минуты.

В августе сообщалось, что «МЮ» согласовал аренду 25-летнего защитника, но не смог договориться с «синими».

В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.