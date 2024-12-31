Кукурелья — о поражении от «Ипсвича»: «Челси» нужно исправить небольшие ошибки»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья подвел итоги матча 19-го тура АПЛ против «Ипсвича» (0:2).

«Мы создали много моментов. Мы пропустили два легких гола, а затем нам пришлось играть в другую игру. Нам нужно продолжать усердно работать и пытаться исправить эти небольшие ошибки. Иногда нам везет, иногда нет, это часть футбола, но мы должны принимать позитивные моменты и смотреть, в чем мы можем улучшиться», — приводит слова Кукурельи Sky Sports.

После этого матча «Челси» с 35 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Ипсвич» с 15 очками — на 18-й строчке.