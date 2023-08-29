Кукурелья согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» согласовал личные условия с защитником «Челси» Марком Кукурельей, сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, Кукурелья и его представители согласились на переход в английский клуб. Отмечается, что английский клуб готов заплатить «Челси» готов заплатить 3 миллиона евро за годичную аренду, в «Челси» хотят получить не менее 8 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кукурелья провел 33 матча за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 млн евро.