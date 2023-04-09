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Сегодня, 16:42

Кулибали назвал причины спада «Челси» в этом сезоне

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Защитник «Челси» Калиду Кулибали поделился мнением о последних изменениях в команде.

«Я знаю, что готов еще не на 100 процентов, но думаю, что приближаюсь к своему уровню. «Челси» принял серьезное решение, подписав меня, и я очень хочу отплатить за это. Я хочу быть частью этого клуба на долгие годы. Это не тот сезон, которого мы ожидали, но иногда, когда происходят большие изменения, появляются новые владельцы и половина команды новая, всем приходится адаптироваться. Но мы знаем, насколько велики наши амбиции, и собираемся работать, чтобы вернуть доверие болельщиков.
Это была сумасшедшая неделя: для игроков, для нового тренера, для бывшего тренера, для болельщиков. Наш новый наставник — большая легенда клуба, поэтому мы должны поддержать его. Мы знаем, что можем добиться большего, и мы это сделаем», — цитирует Кулибали The Times.

«Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Следующий матч лондонцам предстоит провести 12 апреля в 1/4 финала Лиги Чемпионов против мадридского «Реала». Начало — 22:00 мск.

ФК Челси
Калиду Кулибали
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