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Кулибали обратился к болельщикам «Челси» после перехода в «Аль-Хиляль»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Защитник Калиду Кулибали выступил с обращением к болельщикам «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».

«Для меня было гордостью выступать под эмблемой «Челси» от первого до последнего матча. Да, сезон выдался не лучшим, но я хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку, которую они оказывали клубу», — написал у себя в Twitter Кулибали.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Кулибали в воскресенье, 25 июня. 32-летний сенегалец будет выступать за команду из Саудовской Аравии под 3-м номером.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Челси
Калиду Кулибали
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