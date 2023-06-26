Кулибали обратился к болельщикам «Челси» после перехода в «Аль-Хиляль»

Защитник Калиду Кулибали выступил с обращением к болельщикам «Челси» после своего перехода в «Аль-Хиляль».

«Для меня было гордостью выступать под эмблемой «Челси» от первого до последнего матча. Да, сезон выдался не лучшим, но я хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку, которую они оказывали клубу», — написал у себя в Twitter Кулибали.

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Кулибали в воскресенье, 25 июня. 32-летний сенегалец будет выступать за команду из Саудовской Аравии под 3-м номером.