Кулибали признался, что скучает по «Наполи»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что думает о неаполитанском клубе, который покинул этим летом.

«Я скучаю по «Наполи», но это был мой выбор. Я хотел перейти в «Челси», в один из лучших клубов в мире. Я знал, что переехать из Италии в Англию будет трудно. Я знал это, я был готов», — цитирует Кулибали Le Quotidien.