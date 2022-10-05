Кулибали признался, что скучает по «Наполи»

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Защитник «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что думает о неаполитанском клубе, который покинул этим летом.
«Я скучаю по «Наполи», но это был мой выбор. Я хотел перейти в «Челси», в один из лучших клубов в мире. Я знал, что переехать из Италии в Англию будет трудно. Я знал это, я был готов», — цитирует Кулибали Le Quotidien.
В «Челси» 31-летний игрок перешел из «Наполи» в летнее трансферное окно за 38 миллионов евро. Сенегалец забил первый гол за клуб в матче против «Тоттенхэма» (2:2) во 2-м туре АПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования