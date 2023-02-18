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Сегодня, 12:50

Кулибали рассказал, что думает о новых игроках «Челси» Мудрике и Феликсе

Виктория Кравченко
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Защитник лондонского «Челси» Калиду Кулибали рассказал, что думает о новых игроках Михаиле Мудрике и Жоау Феликсе.

«Мне нравятся все наши новички. Хочу отметить Мудрика, давно наблюдал за его игрой. Мы общались с ним немного в соцсетях, поэтому были уже знакомы. Он очень хорош на тренировках, это быстрый футболист, который отлично работает с мячом. Феликс тоже крут. Когда мяч в ногах этих парней, это похоже на волшебство», — цитирует футболиста Goal.com.

После 23 туров чемпионата Англии «Челси» занимает десятое место в турнирной таблице.

Жоау Феликс
ФК Челси
Михаил Мудрик
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