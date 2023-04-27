Сегодня, 18:21
Защитник «Челси» Калиду Кулибали высоко оценил игру своего одноклубника Тьяго Силвы.
«Я хотел бы украсть опыт Тиагу Силвы. Мне повезло играть с ним сегодня, он действительно хороший защитник, легенда для всех в футболе. Делать то, что он делает на поле в 38 лет — это действительно потрясающе. Было бы неплохо, если бы я мог украсть его опыт», — приводит слова Кулибали Goal.com.
Также сенегалец назвал Риса Джеймса самым быстрым игроком «Челси», а Рубена Лофтус-Чика — самым сильным.
В текущем сезоне 31-летний Кулибали провел 31 матч за «синих», забил два мяча и отдал одну голеую передачу.