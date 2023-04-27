КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:21

Кулибали: «Хотел бы украсть опыт у Тиагу Силвы. Он — легенда для всех в футболе»

Telegram Дзен

Защитник «Челси» Калиду Кулибали высоко оценил игру своего одноклубника Тьяго Силвы.

«Я хотел бы украсть опыт Тиагу Силвы. Мне повезло играть с ним сегодня, он действительно хороший защитник, легенда для всех в футболе. Делать то, что он делает на поле в 38 лет — это действительно потрясающе. Было бы неплохо, если бы я мог украсть его опыт», — приводит слова Кулибали Goal.com.

Также сенегалец назвал Риса Джеймса самым быстрым игроком «Челси», а Рубена Лофтус-Чика — самым сильным.

В текущем сезоне 31-летний Кулибали провел 31 матч за «синих», забил два мяча и отдал одну голеую передачу.

Тиагу Силва
Футбол
ФК Челси
Калиду Кулибали
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Был звездой уровня Яшина, а в 44 года нашли с пробитой головой. Драма Валерия Воронина
«Как здесь, меня нигде не принимают в мире». Валиева встретила день рождения в родной Казани
Блогера Блиновскую задержали по подозрению в неуплате налогов
Как пройдет «Диктант Победы» в 2023 году: дата и место, вопросы и ответы
Пушилин заявил о контроле 50 из 59 кварталов Марьинки в ДНР
Юрист напомнила о правилах содержания дачного участка
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в «Баварии»

«Челси» не собирается увольнять Лэмпарда, несмотря на серию поражений