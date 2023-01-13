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Сегодня, 16:57

Кулибали заявил, что Феликс важный игрок для «Челси»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Челси» Калиду Кулибали высказался о дебюте португальского нападающего Жоау Феликса.

«Он талантливый футболист, важный игрок для нас. За 60 минут мы увидели, на что он способен, много хороших вещей. Он может изменить ход игры, может забить и отдать несколько хороших передач. Мы знаем, что он собирается помочь нам. Наличие игрока, который может изменить ситуацию, полезно для уверенности команды», — приводит слова Кулибали официальный сайт «Челси».

23-летний португалец присоединился к «Челси» 11 января 2023 года, а 12 января дебютировал за английский клуб в перенесенном матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». На 58-й минуте нападающий получил прямую красную карточку. «Челси» уступил со счетом 1:2.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Челси
Калиду Кулибали
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