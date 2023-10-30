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Сегодня, 21:42

Кулушевски о Постекоглу: «Он — отличный тренер!»

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Нападающий «Тоттэнхема» Деян Кулушевски поделился мнением о главном тренере команды Анге Постекоглу.

«Уже во время предсезонки было ясно: тренировки под руководством Анге интересны, мы много работаем с мячом, много прессингуем. Он — отличный тренер. Мы учимся у него, нам это очень нравится», — приводит слова Кулушевски в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Постекоглу возглавил «Тоттэнхем» в июле этого года. Под его руководством команда провела 11 игр во всех турнирах, одержала 8 побед, 2 встречи закончила вничью и 1 проиграла.

Лондонский клуб с 26 очками лидирует в чемпионате Англии-2023/24 после 10 туров.

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
Анге Постекоглу
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