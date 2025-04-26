Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Англия. Новости
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:32

Кунья может войти в число самых высокооплачиваемых игроков «Манчестер Юнайтед»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

«Манчестер Юнайтед» планирует выплатить отступные за нападающего «Вулверхэмптона» Матеуса Кунью в несколько этапов. Сумма отступных составляет 73,1 миллиона евро, сообщает The Telegraph.

По данным источника, «Вулверхэмптон» вероятно пойдет навстречу «Манчестер Юнайтед». Если 25-летний футболист перейдет в «Манчестер Юнайтед», его зарплата составит более 234 тысяч евро в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков команды.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали сделку по трансферу Куньи.

В текущем сезоне Кунья сыграл в 31 матче во всех турнирах, забив 16 голов и сделав четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.

Футбол
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Манчестер Юнайтед
Читайте также
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя