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Сегодня, 04:40

Купер назвал причины поражения «Ноттингема» от «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в матче 17-го тура чемпионата Англии.

«Здесь всегда очень тяжело, и мы знали, как будет проходить игра. На стандартах некоторые игроки явно не выполнили свои обязанности. Я просто чувствовал, что мы могли бы немного больше показать себя в этом матче. Мы два или три раза оказывались между линиями в первом тайме, но не использовали это по максимуму. Я твердо верю в то, что нужно смотреть на игру в первую очередь. Иногда меня больше расстраивало отсутствие качеств, отсутствие веры в принятие решений, риск и поддержка самих себя», — цитирует BBC Купера.

«Манчестер Юнайтед» занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков. «Ноттингем» идет на предпоследней строчке с 13-ю очками.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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