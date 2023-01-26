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Сегодня, 07:49

Купер: «Ответный матч против «МЮ» стал в три раза сложнее»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:3) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Очевидно, что я разочарован проигрышем и реализацией. Против «МЮ» всегда сложно, но были некоторые вещи, о которых мы говорили во время подготовки к матчу, но не смогли это исполнитьб.

Мы забили гол при котором был малюсенький офсайд, но это была хорошая атака. Я чувствовал, что мы можем сравнять счет. В первом тайме мы немного увлеклись игрой и, возможно, забыли о двухматчевом противостоянии. Мы проиграли с крупным счетом и это усложняет задачу. В любом случае это должно было быть тяжело, а сейчас это в три раза сложнее, но мы проанализируем игру и постараемся сделать все», — цитирует BBC Купера.

Ответный матч состоится на «Олд Траффорд» 1 февраля. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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