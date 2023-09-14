Куртуа, Эдерсон и тер Штеген претендуют на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА

ФИФА опубликовала список номинантов на звание лучшего вратаря 2023 года. В число номинантов попало пять голкиперов: Эдерсон («Манчестер Сити»/сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал»/Бельгия), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»/Марокко), Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»/Камерун) и Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»/Германия). Действующим обладателем награды является голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.