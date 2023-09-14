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Сегодня, 17:22

Куртуа, Эдерсон и тер Штеген претендуют на звание лучшего вратаря 2023 года по версии ФИФА

Игнат Заздравин
Корреспондент
Номинанты на звание лучшего голкипера 2023 года.
Фото Сайт ФИФА
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ФИФА опубликовала список номинантов на звание лучшего вратаря 2023 года.

В число номинантов попало пять голкиперов: Эдерсон («Манчестер Сити»/сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал»/Бельгия), Яссин Буну («Севилья»/«Аль-Хиляль»/Марокко), Андре Онана («Интер»/«Манчестер Юнайтед»/Камерун) и Марк-Андре Тер Штеген («Барселона»/Германия).

Действующим обладателем награды является голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес.

Андре Онана
Марк-Андре тер Штеген
Тибо Куртуа
Футбол
Яссин Буну
ФИФА
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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