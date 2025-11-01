Ламменс отреагировал на сравнения со Шмейхелем

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс рассказал, как относится к кричалкам фанатов в его адрес. Болельщики сравнивали его с экс-вратарем команды Петером Шмейхелем.

«Я не часто слышу трибуны во время игры, но потом увидел баннер. Но я не замаскированный Шмейхель. Я просто Сенне Ламменс, пытающийся помочь своей команде. Конечно, это потрясающий комплимент от фанатов, но нужно быть реалистом. Петер был одним из лучших вратарей всех времен. Мне нужно доказать гораздо больше, чтобы быть с ним на одном уровне.

Я хочу провести здесь долгую карьеру. Тогда, возможно, в конце концов, я смогу встать в один ряд с такими людьми, как Шмейхель, ван дер Сар и де Хеа. Это было бы очень здорово», — цитирует BBC Ламменса.

23-летний бельгиец перешел в «МЮ» из «Антверпена» в последний день летнего трансферного окна. Он дебютировал за команду 4 октября в матче против «Сандерленда» и сыграл на ноль. Болельщики на «Олд Траффорд» скандировали в его честь: «Ты что, замаскированный Шмейхель?»

Петер Шмейхель выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1991 год. В 398 матчах он 180 раз сыграл на ноль и пропустил 328 мячей.