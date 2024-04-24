Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 01:57

Троссар: «Думаю, что быстрый гол помог «Арсеналу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал победу над «Челси» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что быстрый гол помог «Арсеналу», и после этого мы сыграли очень хорошо. У нас было много моментов, и мы превратили их в голы. Это отличный вечер. Знаем, что если забьем и не пропустим, то сможем выиграть со счетом 1:0. Но, очевидно, мы хотим добиться большего. Сегодня идеальный вечер. Я очень рад быть здесь.

Чемпионская гонка? Мы можем делать только свою работу, а это победа в матчах. Сейчас мы на правильном пути и постараемся выиграть остальные встречи, и посмотрим, что произойдет», — цитирует BBC Троссара.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.

 
Кай Хаверц. Хаверц не пощадил бывшую команду, «Арсенал» прошелся катком по «Челси». Чемпионская интрига еще жива
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
0
Читайте также
В Челябинске мигрант чуть не сбил на машине бойца UFC Алексееву
Роберт Де Ниро сыграл в вестерне «Убийцы цветочной луны»
Замминистра обороны РФ Иванов задержан по подозрению во взятке
Одного не любят фанаты, другой не сработается с Амаралом. Почему Черчесов и Карпин не возглавят «Спартак»
ФАС выявила картель на 2,8 млрд рублей при реализации двух нацпроектов
ФСБ задержала готовившего теракт в Брянске сторонника украинских националистов
Популярное видео
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Уайт: «Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним»

Артета: «Это большое лондонское дерби, и мы знаем, что оно значит для болельщиков»