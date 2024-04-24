Троссар: «Думаю, что быстрый гол помог «Арсеналу»

Полузащитник «Арсенала» Леандро Троссар прокомментировал победу над «Челси» (5:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я думаю, что быстрый гол помог «Арсеналу», и после этого мы сыграли очень хорошо. У нас было много моментов, и мы превратили их в голы. Это отличный вечер. Знаем, что если забьем и не пропустим, то сможем выиграть со счетом 1:0. Но, очевидно, мы хотим добиться большего. Сегодня идеальный вечер. Я очень рад быть здесь.

Чемпионская гонка? Мы можем делать только свою работу, а это победа в матчах. Сейчас мы на правильном пути и постараемся выиграть остальные встречи, и посмотрим, что произойдет», — цитирует BBC Троссара.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место.