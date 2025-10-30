Видео
30 октября, 16:06

Скоулз отказался от работы на телевидении ради ухода за сыном с аутизмом

Руслан Минаев

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз заявил, что отказался от работы на телевидении, чтобы уделять больше времени 20-летнему сыну Эйдену, страдающему расстройством аутистического спектра.

Скоулз был постоянным экспертом матчей чемпионата Англии и игр Лиги Европы с участием «МЮ» на TNT Sports.

«Вся моя нынешняя работа связана с его распорядком дня, потому что у него довольно строгий распорядок ежедневно, — сказал Скоулз в подкасте Stick to Football. — Мы всегда делаем с ним одно и то же, потому что он не знает, какой сегодня день недели или сколько сейчас времени. Но по тому, что мы делаем, он понимает, какой сегодня день. Я работаю, но все строится вокруг его распорядка. В прошлом сезоне по четвергам я работал на матчах «МЮ» в Лиге Европы — это был тот вечер, когда Эйден обычно у меня, так что он был весь такой взвинченный, кусающийся и царапающийся».

Скоулз выступал за «МЮ» с 1993 по 2011 год, а также в сезоне-2012/13.

  • Petr Bitkin

    Во. \Допрыгался... :( (мне это знакОмо :)

    31.10.2025

