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Сегодня, 17:17

Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард может в скором времени покинуть свой пост, сообщает talkSPORT.

По информации источника, руководство клуба крайне недовольно результатами команды в последних матчах. После поражения в 19-м туре АПЛ от «Брайтона» (1:4) «Эвертон» продлил свою серию без побед до семи игр. Последний раз команда побеждала 22 октября 2022 года в матче 13-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Действующее соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2024 года.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 15 очков за 18 матчей.

Фрэнк Лэмпард
ФК Эвертон
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