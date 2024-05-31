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Сегодня, 05:10

Лэмпард может возглавить «Бернли» после ухода Компани

Евгений Козинов
Корреспондент
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Английский специалист Фрэнк Лэмпард является претендентом на пост главного тренера «Бернли», сообщает The Athletic. Руководства клуба рассматривает его после ухода Венсана Компани в мюнхенскую «Баварию».

45-летний специалист с июня 2023 года без клуба после ухода из «Челси». Ранее он также тренировал «Эвертон» и «Дерби Каунти».

В сезоне-2023/24 «Бернли» под руководством Венсана Компани набрал 24 очка и занял 19-е место в АПЛ, вылетев в чемпионшип. Компани продолжит карьеру в «Баварии».

Венсан Компани. Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии»
Венсан Компани
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Бернли
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