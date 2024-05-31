Лэмпард может возглавить «Бернли» после ухода Компани

Английский специалист Фрэнк Лэмпард является претендентом на пост главного тренера «Бернли», сообщает The Athletic. Руководства клуба рассматривает его после ухода Венсана Компани в мюнхенскую «Баварию».

45-летний специалист с июня 2023 года без клуба после ухода из «Челси». Ранее он также тренировал «Эвертон» и «Дерби Каунти».

В сезоне-2023/24 «Бернли» под руководством Венсана Компани набрал 24 очка и занял 19-е место в АПЛ, вылетев в чемпионшип. Компани продолжит карьеру в «Баварии».