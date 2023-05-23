Лэмпард: «Последние месяцы «Манчестер» показывает выдающийся футбол»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру «Манчестер Сити» в этом сезоне чемпионата Англии.

«Сити» — невероятный клуб. Именно поэтому они близки к оформлению требла. Последние месяцы «Манчестер» показывает выдающийся футбол. Сейчас их футбол можно назвать эталонным. При этом они продолжают работать. Гвардиола всегда думает, как привнести в команду что-то новенькое«, — цитирует Лэмпарда BBC Sport.

Ранее «горожане» досрочно стали чемпионами Англии. «Сити» также сыграет в финалах Кубка Англии и Лиге чемпионов.