Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:45

Лэмпард: «Матч с «Манчестер Юнайтед» похож на игру с «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился ожиданиями от матча 32-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» — команда высокого уровня, так что это тот же самый момент, как в игре с «Сити», и то, как игроки подходят к этому матчу, что более важно. Люди думают, что у нас мало что получается в игре, поэтому игроки должны показать им, чего они стоят, с точки зрения их личных и коллективных действий. Нам нужно идти туда с хорошим настроем, поскольку «МЮ» борется за то, за что «Челси» боролся много лет, а сейчас нет, поэтому нам есть, что доказывать», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Челси» состоится 25 мая. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Площадь пожара на строительном рынке в Одинцово увеличилась до 1800 кв. м
Посольство РФ в Сараево назвало дружбу с США билетом на «Титаник»
Киев не смог объяснить попадание американского вооружения в руки ДРГ
Россия обогнала Великобританию по обеспеченности людей магазинами
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уэлбек: «Получить путевку в Лигу Европы — это потрясающе для «Брайтона»

Полузащитник «Лестера» Барнс близок к переходу в «Астон Виллу»