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Англия

20 апреля, 23:41

Лэмпард подверг критике игру «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии с «Челси»

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Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Челси» (1:0).

Встреча между командами прошла 20 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Автором единственного гола стал полузащитник «горожан» Бернарду Силва, отличившийся на 84-й минуте.

«Это был не «Манчестер Сити». У них нет искры, энергии в ногах, прессинга, резкости, инстинкта убийцы. В топ-командах вам придется сыграть много игр, и то, что они показали сегодня, было их другой стороной: они нашли способ пройти через тяжелую игру», — цитирует Лэмпарда ВВС.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».

Фрэнк Лэмпард
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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