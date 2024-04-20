Лэмпард подверг критике игру «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии с «Челси»

Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру «Манчестер Сити» в матче 1/2 финала Кубка Англии с «Челси» (1:0).

Встреча между командами прошла 20 апреля в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Автором единственного гола стал полузащитник «горожан» Бернарду Силва, отличившийся на 84-й минуте.

«Это был не «Манчестер Сити». У них нет искры, энергии в ногах, прессинга, резкости, инстинкта убийцы. В топ-командах вам придется сыграть много игр, и то, что они показали сегодня, было их другой стороной: они нашли способ пройти через тяжелую игру», — цитирует Лэмпарда ВВС.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» сыграет с победителем матча «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед».