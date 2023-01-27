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Сегодня, 06:29

Лэмпард попрощался с фанатами «Эвертона»

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
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Бывший главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард обратился к фанатам команды.

«Приходя в «Эвертон» в прошлом году, я знал, что у нас трудная ситуация, и я всегда буду гордиться невероятной работой и поддержкой всех, кто участвовал в сохранении команды в АПЛ в прошлом сезоне. Спасибо всем, кто сыграл свою роль, так как весь клуб сплотился. Я никогда не забуду невероятный вечер против «Кристал Пэлас». Хочу поблагодарить всех эвертонцев за прием, который оказали мне, моему персоналу и моей семье. Это действительно особенный клуб с огромным сердцем и невероятной историей. Я разочарован тем, что вместе мы не смогли добиться большего, и желаю всем игрокам и всем в «Эвертоне» всего наилучшего в будущем», — написал Лэмпард в социальной сети.

23 января «Эвертон» объявил об увольнении Лэмпарда с поста главного тренера клуба. Он работал с командой с январе прошлого года.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
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