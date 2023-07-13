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Сегодня, 18:09

Лэмпард — о желании подписать Райса в «Челси»: «Я думал, что он будет нашим капитаном на ближайшие 10 лет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что хотел подписать полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, когда работал в лондонском клубе.

«Когда я работал в «Челси», я хотел подписать Деклана Райса, он был моей главной целью. Я думал, что он будет нашим капитаном на ближайшие 10 лет», — сказал Лэмпард в интервью журналисту Стивену Бартлетту.

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего полузащитника в ближайшее время завершит «Арсенал». Ожидается, что «канониры» заплатят за Райса 105 миллионов фунтов стерлингов.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Челси
Деклан Райс
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