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Сегодня, 07:06

Лэмпард: «Стерлинг — игрок топ-уровня»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал непопадание нападающего Рахима Стерлинга в состав сборной Англии на два отборочных матча Евро-2024 в следующем месяце.

«Я не знаю точных деталей разговоров между Рахимом и Гаретом Саутгейтом. Все, что я знаю, это то, что Стерлинг — игрок топ-уровня, который много времени играл за сборную Англии. Из моих личных воспоминаний о том, как я играл за Англию в течение многих лет, знаю, что иногда эти матчи в конце сезона представляют собой испытания для людей, которые провели много игр за год, поэтому,если был разговор с тренером, то я уверен, что они найдут правильный исход — лучший для Англии и лучший для Рахима», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

16 июня Англия сыграет на выезде против Мальты, а 19-го дома встретится с Македонией.

Рахим Стерлинг
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ФК Челси
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