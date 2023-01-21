Лэмпард о поражении «Эвертона»: «Надо продолжать работать, это единственный известный мне способ изменить ситуацию»

Сегодня, 21:15
Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).
«У них была пара моментов, когда они были динамичны, и это изменило игру. Нам надо продолжать работать, это единственный известный мне способ изменить ситуацию. Нельзя ожидать, что болельщики «Эвертона», приехавшие сегодня на матч, обрадуются поражению. Но нельзя винить парней за их усилия. Все должны продолжать работать, чтобы повернуть игру в нашу сторону», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.
«Эвертон» не может победить в восьми матчах АПЛ подряд и с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 18 очками — на 15-й строчке.
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