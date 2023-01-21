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Сегодня, 21:15

Лэмпард о поражении «Эвертона»: «Надо продолжать работать, это единственный известный мне способ изменить ситуацию»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).

«У них была пара моментов, когда они были динамичны, и это изменило игру. Нам надо продолжать работать, это единственный известный мне способ изменить ситуацию. Нельзя ожидать, что болельщики «Эвертона», приехавшие сегодня на матч, обрадуются поражению. Но нельзя винить парней за их усилия. Все должны продолжать работать, чтобы повернуть игру в нашу сторону», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.

«Эвертон» не может победить в восьми матчах АПЛ подряд и с 15 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице, «Вест Хэм» с 18 очками — на 15-й строчке.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

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ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Фрэнк Лэмпард
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Эвертон
0
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