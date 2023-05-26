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Сегодня, 02:52

Лэмпард: «Челси» был лучше «МЮ» в первом тайме»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнкс Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:4) в матче чемпионата Англии.

«Мы были лучше в первом тайме, владея мячом, создавая моменты. Мы как минимум должны были сравняться. Счет 0:2 и второй тайм - это, вероятно, признак того, где "Челси" находится. Наше количество голов в сезоне показывает, что проблема заключается в том, что мы не забиваем достаточно голов. Второй тайм показал, почему мы иногда играем в пять защитников. Разочарован этим. Мы должны быть лучше. Это конец длинного сезона. Есть некоторые технические детали, над которыми нужно работать ежедневно», - цитирует BBC Лэмпарда.

"Манчестер Юнайтед" с 72 очками идет на 3-м месте в турнирной таблице. "Челси" располагается на 12-й строчке - 43 очка.

 
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Фрэнк Лэмпард
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