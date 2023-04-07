Лэмпард о возвращении в «Челси»: «Я здесь, чтобы помочь»

Исполнитель обязанностей главного тренера «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал возвращение в клуб.

«Я здесь, чтобы помочь. Если владельцы, люди, которые здесь работают, лица, принимающие решения, медики, комплектовщики и кто угодно хочет поговорить со мной о чем-либо, моя работа здесь состоит в том, чтобы попытаться повлиять на это в положительном ключе», — приводит слова Лэмпарда журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Челси» объявил о подписании контракта с Лэмпардом до конца текущего сезона. 2 апреля «синие» уволили Грэма Поттера, который возглавлял команду с сентября.

Лэмпард уже возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. После этого англичанин на протяжении года тренировал «Эвертон», который покинул по ходу этого сезона.