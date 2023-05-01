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Лэмпард: «Игрокам «Челси» не хватает уверенности в себе, но карьера не может состоять только из успехов»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард перед игрой с «Арсеналом» в 34-м туре АПЛ высказался о состоянии игроков лондонцев.

«У нас не лучший период. Реальность футбола такова, что карьера не может состоять только из успехов. Часть работы — это более сложные моменты. Мы должны поработать над всеми аспектами, чтобы вернуться туда, где хотим быть.

Сейчас игрокам не хватает уверенности в себе. Никто не любит проигрывать. У меня случались подобные моменты. Тогда мы смогли преодолеть их через упорный труд, мотивируя друг друга», — сказал Лэмпард на пресс-конференции.

«Челси» проиграл 5 последних матчей во всех турнирах. В последний раз лондонцы одержали победу в марте, обыграв «Лестер» (3:1) в 27-м туре АПЛ.

Фрэнк Лэмпард
Футбол
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