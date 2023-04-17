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Сегодня, 09:19

Лэмпард рассказал, пострадала ли репутация «Челси» в этом сезоне

Виктория Кравченко
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Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, пострадала ли репутация клуба в текущем сезоне. Он подчеркнул, что команду ненавидели, когда ее владельцем был российский бизнесмен Роман Абрамович.

«Меня не волнует, что о нас думают как о клубе. В первые годы правления Абрамовича, я думаю, нас ненавидели все, а мы побеждали. На этом не стоит зацикливаться. Мы стараемся быть командой, в которой люди уважают друг друга и понимают, чего хотят добиться. В данный момент это не так», — цитирует Лэмпарда Evening Standard.

«Челси» уволил двух главных тренеров по ходу текущего сезона. На данный момент команда идет на 11-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
Роман Абрамович
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