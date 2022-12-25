Лэмпард считает, что Пикфорд не хочет уходить из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что вратарь Джордан Пикфорд не собирается уходить из клуба, несмотря на интерес других команд.

«Я думаю, мы соответствуем амбициям Джордана. Пикфорд — первый номер сборной Англии и отлично справляется со своей ролью, а мы знаем, как это сложно. Во многом благодаря нему мы сохранили место в АПЛ в прошлом сезоне. Пикфорд счастлив в «Эвертоне». Не хочу говорить за него, но у меня складывается именно такое впечатление, судя по его словам. «Эвертон» — большой клуб с великой историей, а Джордан — одна из частей этой истории.

Мне повезло, я в свое время поиграл в Лиге чемпионов. Когда я чувствовал себя комфортно в своей команде, я улыбался каждый день и с нетерпением ждал любого матча, будь то АПЛ, Лига чемпионов или Кубок английской лиги. Если Пикфорд чувствует себя так же, то я не вижу проблемы в том, чтобы он оставался с нами», — приводит Sky Sports слова Лэмпарда.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 17 голов в 14 матчах за команду и отыграл 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 28 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2024 года.