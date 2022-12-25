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Сегодня, 04:12

Лэмпард считает, что Пикфорд не хочет уходить из «Эвертона»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард заявил, что вратарь Джордан Пикфорд не собирается уходить из клуба, несмотря на интерес других команд.

«Я думаю, мы соответствуем амбициям Джордана. Пикфорд — первый номер сборной Англии и отлично справляется со своей ролью, а мы знаем, как это сложно. Во многом благодаря нему мы сохранили место в АПЛ в прошлом сезоне. Пикфорд счастлив в «Эвертоне». Не хочу говорить за него, но у меня складывается именно такое впечатление, судя по его словам. «Эвертон» — большой клуб с великой историей, а Джордан — одна из частей этой истории.
Мне повезло, я в свое время поиграл в Лиге чемпионов. Когда я чувствовал себя комфортно в своей команде, я улыбался каждый день и с нетерпением ждал любого матча, будь то АПЛ, Лига чемпионов или Кубок английской лиги. Если Пикфорд чувствует себя так же, то я не вижу проблемы в том, чтобы он оставался с нами», — приводит Sky Sports слова Лэмпарда.

Пикфорд выступает за «Эвертон» с июля 2017 года. В сезоне-2022/23 он пропустил 17 голов в 14 матчах за команду и отыграл 3 встречи на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость голкипера в 28 миллионов евро, его контракт действует до конца июня 2024 года.

Джордан Пикфорд
Фрэнк Лэмпард
Футбол
ФК Эвертон
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