Лэмпард считает, что полузащитник Онана сможет проявить себя в «Эвертоне»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказал мнение, что полузащитник Амаду Онана сможет проявить себя в клубе.

«Амаду — очень талантливый игрок. Мы действительно рады, что он есть у нас в команде. Я думаю, что в будущем ситуация станет лучше. Когда я только начал с ним разговаривать, то сразу понял, что он является яркой личностью и очень зажигательным молодым человеком», — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда.

21-летний бельгиец перешел в «Эвертон» из «Лилля» этим летом. Действующий контракт футболиста с английским клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Онана провел за «Эвертон» 10 матчей, в которых отличился 1 результативной передачей во всех турнирах.