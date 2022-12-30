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Сегодня, 18:37

Лэмпард: «Я пытался подписать Холанна в «Челси»

Мария Гусева
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард сообщил, что хотел подписать нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна, когда возглавлял «Челси».

«Холанн — потрясающий игрок. С таким уровнем игры он может достичь успеха в любой лиге. Я очень уважаю его. Я пытался подписать его в «Челси», но этого не произошло. Уже тогда было ясно, кем станет этот футболист», — цитирует Sky Sports Лэмпарда.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» летом 2022 года. Срок действующего контракта 22-летнего норвежца с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 170 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанн провел за «горожан» 20 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и сделал 3 результативные передачи.

Фрэнк Лэмпард
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
ФК Эвертон
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