Лэмпард стал первым с 2005 года тренером АПЛ, проигравшим 10 матчей подряд

Сегодня, 04:13
«Челси» проиграл «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Это поражение стало для главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда 10-м подряд во всех турнирах.
Шесть встреч он проиграл с «Челси», а также еще шесть подряд поражений потерпел с «Эвертоном».
Таким образом, Лэмпард проиграл каждый из последних 10 матчей во всех соревнованиях. Он стал первым тренером АПЛ, потерпевшим 10 поражений подряд в одном сезоне. В декабре 2005 года Мик Маккарти проиграл 10 матчей подряд с «Сандерлендом».