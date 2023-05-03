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Сегодня, 04:13

Лэмпард стал первым с 2005 года тренером АПЛ, проигравшим 10 матчей подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
Фрэнк Лэмпард.
Фото Global Look Press
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«Челси» проиграл «Арсеналу» (1:3) в матче 34-го тура чемпионата Англии. Это поражение стало для главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда 10-м подряд во всех турнирах.

Шесть встреч он проиграл с «Челси», а также еще шесть подряд поражений потерпел с «Эвертоном».

Таким образом, Лэмпард проиграл каждый из последних 10 матчей во всех соревнованиях. Он стал первым тренером АПЛ, потерпевшим 10 поражений подряд в одном сезоне. В декабре 2005 года Мик Маккарти проиграл 10 матчей подряд с «Сандерлендом».

Фрэнк Лэмпард
ФК Челси
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