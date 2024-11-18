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Сегодня, 01:53

Лэмпард в ближайшее время может возглавить «Ковентри»

Сергей Разин
корреспондент
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Английский специалист Фрэнк Лэмпард может возглавить «Ковентри», сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, переговоры с 46-летним англичанином находятся в продвинутой стадии. Еще некоторые детали контракта обсуждаются.

«Ковентри» после 15 матчей занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионшипа, имея в активе 16 очков.

Лэмпард в качестве тренера возглавлял «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертон». С 6 апреля 2023 еще раз возглавил лондонский клуб до конца сезона-2022/23.

Фрэнк Лэмпард
ФК Ковентри Сити

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