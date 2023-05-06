Лэмпард — о работе в «Челси»: «У меня нет сожалений. Я очень счастлив здесь»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о работе в лондонском клубе.

«Когда я приехал сюда, я, конечно, взялся за это со всей душой и понимал, что это краткосрочно, — цитирует The Guardian Лэмпарда. — Мне хотелось прийти сюда и попытаться помочь. Нужно признать, что это не очень простое дело. Я в курсе, что нас ждет в последних трех играх сезона. Ожидал ли я, что мы взлетим в лиге? Нет. Думал ли я, что смогу внести какие-то изменения, которые могли бы быть долгосрочными? Да. У меня нет сожалений. Я очень счастлив здесь».

Лэмпард во второй раз возглавил «Челси» в апреле этого года. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

«Челси» в матче 34-го тура чемпионата Англии проиграл «Арсеналу» (1:3). Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков в 33 играх.