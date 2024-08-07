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Сегодня, 02:26

Йоро: «Это не то начало, которое я хотел, но таков футбол»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро обратился к болельщикам после операции по поводу травмы стопы. Игрок получил повреждение в товарищеском матче против «Арсенала».

«Это не то начало, которое я хотел, но таков футбол... Операция прошла хорошо. Спасибо за ваши многочисленные сообщения поддержки. Теперь время для терпения и реабилитации. Скоро увидимся, сильнее», — написал Йоро в Twitter.

Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Лилля». Сообщалось, что на трансфер французского защитника английский клуб потратили около 62 миллионов евро.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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