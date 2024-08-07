Йоро: «Это не то начало, которое я хотел, но таков футбол»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро обратился к болельщикам после операции по поводу травмы стопы. Игрок получил повреждение в товарищеском матче против «Арсенала».

«Это не то начало, которое я хотел, но таков футбол... Операция прошла хорошо. Спасибо за ваши многочисленные сообщения поддержки. Теперь время для терпения и реабилитации. Скоро увидимся, сильнее», — написал Йоро в Twitter.

Йоро перешел в «Манчестер Юнайтед» этим летом из «Лилля». Сообщалось, что на трансфер французского защитника английский клуб потратили около 62 миллионов евро.