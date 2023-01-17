Слуцкий: «Мне не кажется, что Холанн — длинная история топового уровня. Осимхен превосходит его»

Российский тренер Леонид Слуцкий сравнил норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна и нигерийского форварда «Наполи» Виктора Осимхена.

«По мне, Осимхен — игрок более высокого уровня вдлинную, чем Холанн. Сложно сказать, кто больше забьет, чемпионаты разные. В Англии, наверное, забивать в целом сложнее, чем в Италии. Но в «Манчестер Сити», возможно, легче забивать, чем за «Наполи». Скажу вещь, которая, наверное, шокирует. По каким-то моментам — как он играет, принимает мяч, как играет в недодачу, как завершает — мне не кажется, что Холанн — длинная история прямо гипертопового уровня. Осимхен, мне кажется, может быть игроком на длинный кусок времени. По мне, по набору качеств он превосходит Холанна», — заявил Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне 23-летний Холанн провел 24 матча за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.

24-летний Осимхен сыграл 17 игр за «Наполи» в текущем сезоне, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.