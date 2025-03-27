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27 марта, 20:43

L'Equipe: Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер АПЛ

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото AFP
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Возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лидирует в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.

По информации L'Equipe, испанец получает зарплату 1,98 миллиона евро в месяц. В тройку также входят Микель Артета («Арсенал») — 1,48 миллиона и Дэвид Мойес («Эвертон») — 1,23 миллиона.

Хосеп Гвардиола и&nbsp;Кевин Де&nbsp;Брейне.«Манчестер Сити» выставил на трансфер восемь футболистов. Что за перестройку запланировал Гвардиола?

«Манчестер Сити» в этом сезоне чемпионата Англии набрал 48 очков после 29 туров и занимает пятое место. «Арсенал» с 58 очками — на второй строчке. «Эвертон» с 34 очками — 15-й.

Лидирует «Ливерпуль», набрав 70 очков после 29 игр.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
Дэвид Мойес
Микель Артета
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