L'Equipe: Гвардиола — самый высокооплачиваемый тренер АПЛ

Возглавляющий «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лидирует в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ.

По информации L'Equipe, испанец получает зарплату 1,98 миллиона евро в месяц. В тройку также входят Микель Артета («Арсенал») — 1,48 миллиона и Дэвид Мойес («Эвертон») — 1,23 миллиона.

«Манчестер Сити» в этом сезоне чемпионата Англии набрал 48 очков после 29 туров и занимает пятое место. «Арсенал» с 58 очками — на второй строчке. «Эвертон» с 34 очками — 15-й.

Лидирует «Ливерпуль», набрав 70 очков после 29 игр.