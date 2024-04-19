Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 22:24

L'Equipe: Зидан не ведет переговоры с «Баварией» и следит за ситуацией в «МЮ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Зинедин Зидан.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан заинтересован в работе в «Манчестер Юнайтед», утверждает L'Equipe.

По информации источника, 51-летний француз не ведет переговоры с «Баварией», о которых сообщалось ранее. Утверждается, что Зидан внимательно следит за ситуацией в «Манчестер Юнайтед», который по итогам сезона может покинуть Эрик тен Хаг.

Зидан находится без работы с лета 2021 года, когда он во второй раз покинул «Реал». Он дважды возглавлял мадридцев — с 2016 по 2018 годы и с 2019-го по 2021-й.

Зинедин Зидан
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Реал
Обсудить
Читайте также
Раскрыты детали непростой судьбы чемпиона СССР по футболу Глухотко
«Краснодар» победил «Факел» в матче 25-го тура РПЛ
Задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины в Москве
Англичане провалились в еврокубках впервые за 9 лет. Что произошло с клубами АПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы
В Москве рухнули четыре дерева из-за сильного ветра
Орбан заявил, что Запад в шаге от отправки войск на Украину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Гвардиола: «Палмер два сезона просил дать ему уйти. Что мы могли сделать?»