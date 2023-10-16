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Сегодня, 05:40

Лескотт: «Беллингем — лучший футболист мира на данный момент»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт поделился мнением об игре полузащитнике «Реала» Джуде Беллингеме.

«Джуд — один из самых ярких талантов мира, если не самый. Он лучший футболист мира на данный момент. Я оптимистично настроен по поводу Евро-2024. Игроки поедут туда с твердой уверенностью в себе. Это очень интересное время для болельщиков Англии, учитывая состав и мастерство команды. Джуд оказал огромное влияние на «Реал», и это нечто невероятное для мальчика из Бирмингема. Он впечатляет и как человек, а не только как футболист. На него можно равняться, им можно восхищаться», — приводит слова Лескотта Daily Mail.

В текущем сезоне 20-летний англичанин провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Джолеон Лескотт
Джуд Беллингем
Сборная Англии по футболу
ФК Реал
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