«Астон Вилла» обыграла «Лестер» в матче АПЛ

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Олли Уоткинс и Бертран Траоре. За «Лестер» единственный мяч забил Харви Барнс.

«Астон Вилла» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 29 матчах. «Лестер» располагается на 19-й строчке — 25 очков.

В других перенесенных матчах 7-го тура АПЛ «Борнмут» дома проиграл «Брайтону» — 0:2.

Голы забили Эван Фергюсон и Хулио Энсисо.

«Ноттингем Форест» на выезде проиграл «Лидсу» — 1:2.

В составе победителей отличились Джек Харрисон и Луис Синистерра. За гостей гол забил Орель Мангаля.