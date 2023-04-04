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Англия

4 апреля, 23:41

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» в матче АПЛ

Мария Гусева
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«Астон Вилла» на выезде обыграла «Лестер» в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии — 2:1.

В составе победителей забитыми голами отметились Олли Уоткинс и Бертран Траоре. За «Лестер» единственный мяч забил Харви Барнс.

«Астон Вилла» занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка в 29 матчах. «Лестер» располагается на 19-й строчке — 25 очков.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
04 апр, 21:45. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
1:2
Астон Вилла

В других перенесенных матчах 7-го тура АПЛ «Борнмут» дома проиграл «Брайтону» — 0:2.

Голы забили Эван Фергюсон и Хулио Энсисо.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
04 апр, 21:45. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:2
Брайтон

«Ноттингем Форест» на выезде проиграл «Лидсу» — 1:2.

В составе победителей отличились Джек Харрисон и Луис Синистерра. За гостей гол забил Орель Мангаля.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
04 апр, 21:45. Elland Road (Лидс)
Лидс
2:1
Ноттингем Форест

Футбол
ФК Астон Вилла
ФК Борнмут
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Лестер
ФК Лидс
ФК Ноттингем Форест
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